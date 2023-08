“Ver a galera cantando minhas músicas é muito gratificante”, diz Mari Fernandez ao ac24horas e Ecos da Notícia

A cantora Mari Fernandez se apresenta nesta quarta-feira, 02, na Expoacre 2023. Antes de entrar ao palco, a artista conversou com o ac24horas e Ecos da Notícia, sobre sua expectativa e alegria em estar no Estado acreano. Ela também comentou sobre a explosão do “Piseiro”, ritmo nordestino que tem ganhado o Brasil.

“Obrigada pela participação de vocês aqui no meu camarim para bater esse papo comigo. A gente vem em uma crescente do forró e do piseiro muito grande. É muito massa ver um ritmo que veio do nordeste, se tornando cada dia maior, a nível Brasil”, explicou.

Mari disse ainda que está muito feliz em ver suas músicas na boca de todo o país. “Fico muito feliz de poder participar de exposições como essa e também de festas de peão, como a que vou em Barretos. É muito gratificante ver a galera cantando as minhas músicas”.