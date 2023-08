Velório de Joana D’arc acontece no Cemitério Morada da Paz; OAB emite nota de pesar

Começou na manhã desta sexta-feira, 4, o velório da advogada Joana D’Arc Valente Santana, que morreu ontem vítima de choque cardiogênico, que é quando o coração perde sua capacidade para bombear sangue em quantidade adequada para os órgãos.

A despedida da advogada, que ganhou notoriedade no Acre pela defesa dos direitos humanos, acontece na capela do Cemitério Morada da Paz. O sepultamento será realizado no mesmo local e está marcado para o período da tarde.

Joana D’Arc foi candidata à prefeita de Plácido de Castro nas eleições de 2020, mas não conseguiu se eleger.

A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Acre, emitiu uma nota de pesar, onde lembra a defesa pelos direitos das mulheres e a denomina como advogada aguerrida.

Leia abaixo a nota:

Nota de Pesar

É com profundo pesar que a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) e a Caixa de Assistência dos Advogados do Acre (CAAAC) manifestam condolências pelo falecimento da advogada Joana D’Arc Valente Santana. Militante e muito conhecida em Rio Branco pela sua postura firme na defesa das mulheres e dos direitos humanos Joana D’Arc era uma advogada aguerrida.

Neste momento de dor, os presidentes da OAB/AC e da CAAAC, em nome de todos os advogados e advogadas do Acre, solidarizam-se com os familiares e amigos enlutados. Que Deus os console neste momento de dor e tristeza.

Rio Branco, Acre – 04 de Agosto de 2023.

Rodrigo Aiache

Presidente da OAB/AC

Socorro Rodrigues

Vice-Presidente da OAB/AC

Laura Sousa

Presidente da CAAAC