O Vasco enfim venceu em São Januário no Campeonato Brasileiro! Neste domingo (6), o Cruz-maltino recebeu o Grêmio, pela 18ª rodada, e somou três pontos com vitória por 1 a 0.

Apresentado oficialmente no sábado (5), o veterano atacante argentino Pablo Vegetti fez o gol da vitória, e logo na sua estreia pelo Cruz-maltino.

Com o resultado, os cariocas voltaram a vencer após uma sequência de quatro derrotas seguidas no Brasileirão. Este também foi o primeiro triunfo do Vasco em São Januário na atual edição.

Já o Grêmio, que vinha de empate fora de casa com o Goiás, voltou a tropeçar como visitante na competição.

Para a partida o técnico Ramón Díaz fez muitas mudanças no time, inclusive deixando alguns jogadores de fora da lista de relacionados. Entre eles o volante Jair, que ficou de fora por opção técnica. Já o lateral-direito Pumita Rodríguez, foi desfalque por conta de lesão, e o zagueiro Robson ocupou a sua função.

No primeiro tempo, o Vasco foi quem dominou a posse de bola, mas o Grêmio levou mais perigo, colocando o goleiro Léo Jardim para trabalhar. A melhor chance do Cruz-maltino foi com Zé Gabriel, que aproveitou o rebote após cobrança de falta de Paulinho, e a bola passou raspando na trave defendida por Gabriel Grando.

Na volta do intervalo, os cariocas voltaram com uma postura melhor e dominaram a partida, com chances reais de marcar. Uma delas, inclusive, com o estreante Pablo Vegetti, que entrou na etapa final, e parou em boa defesa do arqueiro gremista.

E foi do estreante o gol da vitória cruz-maltina. Aos 35 minutos, o camisa 99 aproveitou cruzamento de Gabriel Pec e, de cabeça, estufou as redes. Este também foi o primeiro tento do clube carioca em sua casa neste Brasileirão.