Vai fazer o concurso público da Polícia Militar? Saiba se sua inscrição foi efetivada

A Secretaria de Administração e a Polícia Militar publicaram no Diário Oficial desta sexta-feira, 4, o resultado preliminar das inscrições do edital de concurso público para 27 vagas de oficial combatente da Polícia Militar e outras 9 vagas para vagas de 2º tenente em estágio para várias especialidades em saúde.

A relação preliminar de inscrições, assim como a análise dos pedidos de atendimento especial para realização das provas, estão disponíveis no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursospmac23

Os candidatos que efetivaram a inscrição, com a realização do pagamento de inscrição ou deferimento do pedido de isenção, assim como os candidatos que tiveram o pedido de atendimento especial indeferido, poderão interpor recurso contra os editais publicados no período de 07 de agosto de 2023 e 08 de agosto de 2023.

Mais informações referentes ao Concurso Público podem ser obtidas por meio do telefone 0800 283 4628 ou do e-mail [email protected].