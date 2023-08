Uso cai, mas armas de fogo ainda estão em 63,6% dos assassinatos no Acre em 2023

Dos 132 assassinatos ocorridos de janeiro a julho de 2023 no Acre, 84 ocorreram com uso de arma de fogo por parte dos autores, segundo o último boletim do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do Ministério Público Estadual.

Esse número representa 63,6% das mortes violentas intencionais (MVIs) ocorridas no período, registrando queda em relação ao mês anterior (64,8%) e ainda menor que maio (65,6%).

Até julho, dos assassinatos registrados em 2023 no Acre 23% foram por armas brancas. De acordo com o NAT, a ocorrência de MVIs praticadas com armas de fogo manteve‐se elevada entre 2016 e 2018, período em que os conflitos entre (e intra) facções foram mais acirrados. “A partir de 2021, os assassinatos praticados com o uso de tal instrumento reduziram e passaram a apresentar características de modus operandi comuns ao período que antecede a guerra entre as facções, ocasião em que se constata um aumento dos assassinatos praticados com uso de arma branca, motivados por razões vis (fúteis), impulsionadas, em regra, pelas bebedeiras ou ciúmes”, diz o NAT.

No entanto, com o reaquecimento dos conflitos entre as facções, o último trimestre de 2022 apresentou crescimento significativo de MVIs causadas pela utilização de armas de fogo, cenário que segue.

O NAT foi instituído no âmbito do Ministério Público do Estado do Acre por meio do Ato n.º 25, de 13 de setembro de 2012 (alterado pelo Ato nº 05/2021/PGJ) da Procuradoria-Geral de Justiça, com o escopo de prestar apoio de inteligência e segurança institucional, técnico científico e operacional, por meio de servidores habilitados em áreas de conhecimento específico, aos órgãos de execução e aos Grupos de Atuação Especial.