Ucranianos enfrentam obstáculo em meio a contraofensiva: não há lugar para se esconder

As quatro estradas de Staromayorske, vila no no sudeste da Ucrânia, aparecem quase reduzidas a pó em imagens de drone. É uma pequena aldeia, mas como o mais recente ganho da renovada contraofensiva na direção de Mariupol, o simbolismo de Staromayorske supera em muito seu tamanho.

Seu destino representa um problema maior para a Ucrânia à medida que avança. Após as duras batalhas, quase não resta um muro de onde as forças de Kiev possam defender o terreno recapturado, tornando seu progresso vulnerável à artilharia contundente da Rússia.

Foi o que aconteceu na segunda-feira (31), quando foi dito que bombardeios persistentes atingiram as ruínas da vila. A certa altura, as autoridades russas alegaram ter expulsado as forças ucranianas do local, o que a Ucrânia negou veementemente.

Veja também: Ex-detento russo conta os terrores da guerra à CNN

Para as tropas que lutaram por Staromayorske, uma mistura das forças de defesa territorial Arey de Krivyh Rih e do 35º Regimento de Fuzileiros Navais, a luta foi a mais recente de muitas, onde perdas extenuantes marcaram cada cem metros recuperados.

Um soldado das forças Arey acelerou em direção ao front enquanto descrevia o principal perigo do ataque Staromayorske de dez dias, no final do qual as forças russas fugiram repentinamente das ruínas.

“Quando você ataca sob o bombardeio inimigo, não tem onde se esconder”, disse Krivbas sobre a vila em ruínas. “Essa é a parte mais difícil.”

Ele disse que os russos tentaram recapturar a vila duas vezes com pequenos grupos de tropas desde a tomada na semana passada.

A posição da Ucrânia fica ainda mais difícil porque as forças russas estão no lado leste do rio, podendo usar seu limite natural de onde podem disparar artilharia. Esses últimos avanços permanecem pequenos em escopo, mas ocorreram depois que autoridades do Pentágono sugeriram que a Ucrânia havia intensificado sua contraofensiva de meses e estava finalmente comprometendo reservas para a luta.

As esperanças são altas para um ritmo de avanço mais rápido, mas foram atenuadas pela ameaça muito real do poder aéreo russo e pela exaustão ucraniana, disseram tropas nas aldeias da linha de frente à CNN.

“Bem-vindo a Mordor” Krivbas caminhou pelas ruínas de Neskuchne, uma cidade libertada pela Ucrânia semanas antes, enquanto descrevia a tenacidade e astúcia das forças russas contra as quais lutou lá.

Antes do ataque, a Ucrânia havia avaliado que apenas vinte russos estavam defendendo a cidade. Mas havia outros 200 escondidos em vários porões, que nem saíram para usar o banheiro, aparentemente usando garrafas de plástico no subsolo para evitar drones de vigilância ucranianos.

Como resultado, a Ucrânia pensou que sua força de 70 era esmagadora, mas em vez disso encontrou uma resistência mais dura do que o esperado.

A amarga luta por Neskuchne terminou, disse Krivbas, no salão da escola, onde os paraquedistas russos fizeram sua última resistência antes de fugir. Ele aponta para o lixo espalhado pelo chão da escola e as terríveis condições em que os ocupantes pareciam viver, antes de a batalha incendiar o prédio.

O grafite da parede é igualmente sombrio: “Não há amor”. “Deus é pela Rússia”. “Bem-vindo a Mordor.”

É um niilismo que apenas amplia uma questão-chave das forças ucranianas: por que as tropas russas lutam tanto por esses pequenos assentamentos? À medida que avançam em território ocupado, a luta continua dura.

O fato de as forças russas lutarem tão persistentemente por cada assentamento levantou dúvidas sobre as alegações de que a linha defensiva da Rússia é feroz, mas tênue.

“Espero que, quando passarmos pela última linha de defesa, eles comecem a correr”, disse Krivbas. “Por enquanto eles ainda sentem que há algo por trás deles.”

A recente implantação das reservas da Ucrânia e as conversas sobre uma nova fase da contraofensiva só podem aumentar o moral até agora.

“Sentimos apoio, mas estamos muito, muito cansados”, disse Krivbas.

“Não entendo a motivação deles” A tenacidade brutal das táticas russas permanece inabalável.

Em meio a constantes bombardeios, Serhey, um comandante do Arey, disse: “Suas táticas não mudaram. Eles colocam os condenados na frente sem comunicação ou informação.”

Tais ataques de prisioneiros – ondas de recrutas mal equipados das prisões da Rússia que são frequentemente descritos como “bucha de canhão” – são usados ​​para expor as posições de tiro ucranianas, para que soldados russos mais bem treinados possam enfrentá-los, disse ele.

Ele acrescentou: “Eles permanecem até a morte. Não entendo a motivação deles, ou pelo que eles estão lutando.”

Suas tropas mostraram um pequeno livreto russo intitulado “Por que lutamos”, encontrado em posições russas capturadas, que fornece uma narrativa distorcida das causas da invasão, dizendo que a Rússia foi atacada e não teve escolha a não ser se defender.

Outro libertador de Staromayorske, indicativo “Reva”, carregava um moderno fuzil de assalto russo AK-12 capturado enquanto descrevia o aparente uso russo de um gás irritante nas linhas de frente.

“Houve um tiroteio [russo] caótico, para descobrir onde estávamos. Então, o gás. Você não sente isso. Ele se move lentamente perto do solo. Eu estava arrumando minha mochila quando senti uma queimação na garganta e no nariz”, lembrou.

Mesmo as minas que os russos colocaram eram armadilhas.

Um jovem desminador militar, que atende pelo código Volt, descreveu como as minas antitanque que ele encontrou foram colocadas com uma granada embaixo delas, de modo que a granada detonaria se a mina maior fosse movida, causando uma explosão dupla. Sua explicação foi interrompida por um forte disparo de foguete.

A Ucrânia acelerou o ritmo e está se movendo. Suas tropas simplesmente não sabem quanto mais essa luta amarga continuará.

Imagens mostram a destruição da guerra entre Rússia e Ucrânia