Adolescente fere pai com enxada na mão, faz ameaças a populares e é morto

Por Davi Sahid

O adolescente Weverton Wesley Souza Carneiro, de 14 anos, foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira, 24, dentro de uma residência situada na rua Baixa Verde, no bairro Cidade Nova no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Weverton chegou em sua residência bêbado e começou a discutir com o seu pai, irritado o adolescente tomou posse de uma enxada e desferiu um golpe na mão dele, em seguida saiu de sua casa com a ferramenta na mão e ameaçou ferir populares na rua e em um velório na região do bairro Cidade Nova.

Membros de uma organização criminosa abordaram Weverton em via pública e em posse de uma arma de fogo atingiram o adolescente com tiro na perna. Mesmo ferido Wesley ainda conseguiu correr até a rua Baixa Verde e na tentativa de fugir dos faccionados, pulou um muro de uma residência, foi perseguido e quanto chegou no quintal da casa, foi executado com três tiros na região da cabeça. Após a ação os criminosos fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os Paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer por Weverton que já se encontrava morto.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do Perito em criminalística.

Após a perícia o corpo do adolescente foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Os Pais de Weverton relataram a Polícia, que quando o filho bebe fica transtornado, informaram ainda que o adolescente não era envolvido com organização criminosa.

O caso inicialmente segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Esquipe de Pronto Emprego (EPE) depois ficará a disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).