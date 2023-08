Traído pela paixão: mafioso é preso após ser flagrado comemorando título do Napoli

Um mafioso italiano que estava foragido há 11 anos foi preso nesse fim de semana na Grécia. Vincenzo La Porta, de 60 anos, estava na lista dos mais procurados do país, mas só foi preso por um pequeno detalhe: foi flagrado comemorando o título do Napoli, seu time de coração.

– Sua paixão pelo futebol e pelo Napoli o traiu – disse a polícia napolitana.

Depois de 33 anos de espera pelo título de campeão italiano, o Napoli conquistou em maio sua primeira Liga desde a passagem de Maradona pela equipe napolitana.

A polícia o reconheceu em uma foto feita em frente a um restaurante, onde ele era visto agitando um lenço azul e branco, as cores de sua equipe. O torcedor usava um boné de beisebol, mas os investigadores estavam convencidos de que tinham encontrado o homem que procuravam e, com a ajuda dos seus colegas gregos, começaram as buscas.

Por ge