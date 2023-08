Tiroteio deixa dois feridos no município de Sena Madureira

Na noite desta terça-feira, 15, um tiroteio no bairro Ana Vieira, no município de Sena Madureira deixou dois homens feridos.

De acordo com informações as vítimas foram identificadas pelos nomes de Geovane e Rodrigo.

Esse último alvejado com três tiros na região do abdômen, ombro e nádegas, é o caso mais grave e possivelmente será transferido para o Pronto Socorro de Rio Branco, no outro foi atingido com um tiro no ombro.

Ambos foram encaminhados ao Hospital da cidade.

A polícia suspeita de enfretamento entre organizações criminosos, na disputa por território para o trágico de drogas.