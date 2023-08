Tiro ao Alvo: aposta na Expoacre premia 100 reais para os acertadores

Custando R$ 10, uma brincadeira na Expoacre 2023 tem chamado a atenção dos participantes do evento. O videomaker do ac24horas, Kennedy Santos, conversou com o dono do empreendimento sobre a aposta, que paga R$ 100 para os acertadores.

“É difícil. As pessoas têm mais azar do que sorte”, afirmou o representante. Segundo ele, até agora, ninguém na maior feira do Estado, conseguiu garantir a maior premiação.

“Ninguém acerta, só eu continuo ganhando e enchendo meu bolso. Lá em Porto Velho o povo acerta mais”, destacou.

Uma apostadora que já tinha feito cinco tentativas, todas sem sucesso, disse que depois da afirmação do dono, era questão de honra levar o dinheiro todo dele para casa. “Eu vou ficar zarolha do olho esquerdo, mas eu vou acerta esse alvo”, disse.