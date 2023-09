Terras indígenas tiveram menos de 1% de sua área desmatada em trinta e oito anos

As terras indígenas (TIs) ocupam 13% do território brasileiro, e contêm 112 Mha (19%) da vegetação nativa do país.

Dentre as categorias fundiárias, as TIs estão entre as áreas mais conservadas, com cerca de 1 Mha desmatados.

No período de 1985 a 2022 no Brasil, as Terras Indígenas mantiveram mais de 99% de sua área de vegetação nativa intacta, contrastando com as áreas privadas onde a perda atingiu 17%.

Para Tasso Azevedo, esses números mostram o papel fundamental das terras indígenas, na proteção dos recursos naturais e na prestação de serviços ecossistêmicos, especialmente quando consideramos que essas áreas frequentemente enfrentam pressões crescentes de garimpeiros e madeireiros.

“Mostra claramente que as terras indígenas são um bastião da proteção dos recursos naturais para todos nós e com todas as consequências que a gente tem, com serviços que são prestados por essas florestas. — Tasso Azevedo, coordenador do Mapbiomas.”

Embora as TIs sejam as terras públicas menos desmatadas historicamente, entre 2019 e 2021, justamente nos primeiros três anos do governo Bolsonaro, as ameaças se consolidaram de maneira expressiva nesses territórios, de acordo com um levantamento publicado no começo do ano.