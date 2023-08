Suspensão de voos para o estado do Acre causa cancelamento do show de Pitty

O público do rock local ficou decepcionado na noite desta quarta-feira, 02, após o anúncio de cancelamento do show da cantora Pitty. A apresentação estava prevista para o fim do mês de agosto, gerando uma expectativa em seus fãs acreanos.

Segundo a empresa contratante, Cê Acredita Eventos, a suspensão de voos feitos pelas linhas áreas para Rio Branco, foi o principal motivo responsável pela exclusão do evento.

“Infelizmente o show da Pitty no Acre foi cancelado. Apesar do sucesso de vendas dos ingressos, comunicamos que não ocorrerá mais o show previsto para 26 de agosto, em razão da suspensão de voos feitos pelas empresas aéreas”, declarou.

Ainda segundo o comunicado, esse problema tem causado um verdadeiro colapso para quem quer entrar ou sair do Estado. “A artista, que está em turnê, não possuo outras datas disponíveis para 2023. Esperamos que no futuro breve esse show possa acontecer”.

