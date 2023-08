Sorteio do voo de helicóptero da Sejusp será neste sábado, na Expoacre

O sorteio das pessoas para o voo de helicóptero da secretaria de Segurança Pública, que está no Parque de Exposições da Expoacre será às 20 horas e o voo será amanhã, 6. O helicóptero está na Expoacre em um heliponto improvisado desde o início da Feira e o stande é um dos mais visitados. O sorteio será no mesmo espaço.

“Essa é a segunda edição do Programa Voando com a Segurança e foi patrocinado por uma empresa de Guaratinguetá”, relata o Tenente-Coronel da PM, Samir Freitas, piloto da aeronave.

Este voo sorteado foi um dos temas da entrevista do piloto do Harpia 3, da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas – Ciopaer,

Tenente-Coronel da PM, Samir Freitas, ao jornalista Marcos Venicios, na transmissão da Expoacre pelo ac24horas e Ecos da Notícia.

O Harpia 3 é uma das 6 aeronaves que compõem a frota do Estado atualmente. O número de aeronaves começou a aumentar em 2019, com a doação de um helicóptero por parte do governo federal. “Essa paixão do governador em Aviação impulsionou esse crescimento da frota e agora um helicóptero ficará em Cruzeiro do Sul”, contou Samir destacando que as aeronaves atuam nas áreas de segurança pública, saúde e meio ambiente.

O militar destaca que o helicóptero que pesa dois mil quilos tem autonomia de voo de 3:20 horas, e 600 quilômetros, o que equivale a uma distância entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. E são esses os únicos lugares onde há possibilidade de abastecimento. Para garantir autonomia maior, em caso de necessidade, há um caminhão tanque abastecedor. “É aí que entra a logística dos Caminhões tanque abastecedor, que temos desde 2021. Não fazemos voos noturnos”, relata.

Samir, que é acreano, formado em Sistema de informação e Direito pela Universidade Federal do Acre-UFAC, conta que já passou um perrengue em um voo em Sena Madureira. Na ocasião, a imprensa e o próprio ac24horas noticiaram a queda da aeronave.

“Em 2014, em um voo em um local de Sena Madureira, há 7 minutos para o pouso, houve uma emergência na aeronave e fizemos o pousos antes que houvesse uma queda, nos antecipando. Não tinha equipamentos de comunicação, mas um militar conseguiu fazer contato e por problemas na informação ele disse que o avião caiu. Mas no dia seguinte um helicóptero da PRF copiou nosso sinal, nos achou, completamos nosso nível de óleo e voltamos”, pontua o militar que está na Ciopaer desde a criação da Coordenadoria, em 2009.

Atualmente a Ciopaer, que é ligada à secretaria de Justiça e Segurança Pública, conta com 25 pessoas, entre policiais militares, Vivis e Bombeiros. ” Nós temos a parte burocracia, o treinamento, e a cereja do bolo, que é voar”, conclui Samir.

ASSISTA: