“Sinto meu coração batendo mais forte”, diz Faustão após transplante bem-sucedido

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, disse nesta quinta-feira (31) que está se sentindo “ótimo” e que sente “o coração batendo mais forte”, após passar por uma cirurgia de transplante cardíaco no último domingo (27).

Faustão afirmou que, por ele, receberia alta hospitalar já na sexta-feira (1º). Ele está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

“Estou me sentindo ótimo. Por mim, eu saía daqui amanhã, estou abismado com a minha recuperação. Não tenho nada para reclamar. Sinto apenas uma leve dor nas costas, é um detalhe perto de tudo que aconteceu”, afirmou o apresentador em uma de suas primeiras declarações após a cirurgia. A entrevista foi concedida ao portal “UOL”.

Segundo o último boletim médico, Faustão apresenta função cardíaca estável. Foram retirados o dreno e alguns cateteres do apresentador, que também iniciou a fisioterapia.

Na entrevista desta quinta, ele disse: “Sinto como se o meu coração batesse ainda mais forte, é uma sensação única. Tiveram que tirar um monte de entulho de dentro de mim, e colocaram um coração novo, de um garotão de 35 anos. É algo que me faz sentir muito vivo.”

Questionado sobre qual foi seu primeiro pensamento ao acordar após o transplante, o apresentador disse: “Eu preciso motivar a doação de órgãos.”

“O Brasil tem que ser o primeiro lugar do mundo. Tem que existir mais projetos. Precisamos fazer alguma coisa para melhorar isso, e pensarmos nos próximos. Precisamos usar a fé na doação. Se eu não tivesse fé, não estaria vivo”, afirmou Faustão.

“Ontem parecia que eu estava num dia normal na minha vida. Sentei, andei, conversei. É um absurdo poder fazer tudo isso. Só tenho a agradecer aos meus médicos e ao SUS. Tudo isso também é graças ao SUS. Não é porque eu tenho dinheiro que estou bem. Tudo isso que fiz também é feito no SUS, e isso precisa ser valorizado. É importante que todos se informem sobre, e essa será agora a minha missão”, completou.

Transplante

No último domingo (27), o apresentador recebeu um novo coração. O órgão, que era de um homem de 35 anos, veio de Santos, no litoral paulista, de helicóptero.

De acordo com a Secretaria de Saúde de São Paulo, a partir do momento em que houve a disponibilidade do órgão, o sistema selecionou 12 pacientes que atendiam aos requisitos para o transplante.

Destes, quatro tinham prioridade. Faustão ocupava a segunda posição nesta lista e recebeu o órgão depois de a equipe do paciente que estava em primeiro lugar na lista de prioridade recusar o órgão.

Após a cirurgia, sua mulher, Luciana Cardoso, compartilhou uma carta de agradecimento aos amigos, equipe médica e à família de quem doou os órgãos, entre eles o coração recebido pelo apresentador.

Ela disse que, “em um momento de dor e sofrimento”, a família do doador “disse sim e permitiu que não só o Fausto pudesse ter mais tempo ao lado dos filhos, como tantos outros receptores que hoje estão comemorando essa recuperação”. “Fiquei muito feliz em saber que aqui, nesse mesmo hospital, uma pessoa por meio do SUS também recebeu desse mesmo receptor outro órgão e sua segunda chance de vida”, encerrou.