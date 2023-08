Simulador de Embriaguez do Detran conscientiza o perigo do álcool e direção

A conscientização dos perigos do uso de bebida alcoólica e direção no trânsito é repassado durante a Expoacre 2023, com um simulador de Embriaguez, do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC). Neste domingo, 06, o ac24horas e Ecos da Notícia mostram como funciona o projeto.

A iniciativa trata de forma lúdica a questão, com um percurso e alguns obstáculos. O trajeto se torna praticamente impossível de ser concluído, como explica o diretor de Operações do Detran, Anderson Castro.

“É como se você tivesse tomado umas 10 ou 15 latas de cerveja. Tentamos educar e mostrar a importância de não dirigir após o consumo de álcool. O óculos simula esse efeito da direção do veículo, com a diminuição do campo de visão, a coordenação motora, o tempo de reação, tudo o que é necessário para você conduzir, seja uma motocicleta ou outro veículo”, destaca.

No espaço institucional, a empresa ainda oferece brincadeiras para a criançada e traz ainda um simulador de capotamento que conscientiza sobre o uso do cinto de segurança.