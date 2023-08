Sérgio Vale revela bastidores da carreira e diz que boas imagens são fundamentais no jornalismo

O renomado fotógrafo Sérgio Vale participou nesta terça-feira, 1°, de um bate-papo nos estúdios do ac24horas/Ecos da Notícia, na Expoacre e revelou os bastidores da fotografia acreana.

Com mais de 35 anos no ramo da fotografia, Vale contou que iniciou na carreira com o empresário e jornalista, Roberto Vaz. No decorrer do percurso apareceu uma oportunidade para fazer fotografias. “Foi a coisa mais louca e eu amei aquilo de primeira”, declarou.

Sérgio relembrou que saiu pela primeira vez com o saudoso Marcos Afonso. “De lá pra cá, eu vivo de fotografia desde os 35 anos. Meu primeiro jornal foi o Repicate e depois veio a Gazeta com Silvio Martinello, Roberto Vaz e Elson Martins, caras fantásticos”, disse.

Vale ainda cita que uma bela imagem rende destaques ao jornal. Além disso, o fotojornalista garante que não é apenas o equipamento que define o fotógrafo. “Temos bons fotógrafos em Rio Branco e tem gente que tem máquina e não sabe fotografar. Lembro que alguns repórteres faziam textos em cima de fotografias”, mencionou.