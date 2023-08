Sejusp divulga projeto de promoção à saúde mental a operadores de segurança na Expoacre

Propiciar o melhor ambiente de trabalho às forças de segurança é o objetivo da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), que, por meio do Centro Integrado de Apoio Biopsicossocial (Ciab), promoveu a apresentação do Programa de Proteção e Qualidade de Vida Para as Forças de Segurança Pública, na terça-feira, 1º, na Expoacre.

O projeto de prevenção à saúde mental promovido pelo Ciab é destinado aos operadores de segurança pública do Estado, que durante a quarta noite da feira tiveram uma breve apresentação da iniciativa.

A ação tem o objetivo de oferecer assessoria e consultoria em psicologia especializada em saúde mental no contexto da segurança pública, com a finalidade de implantar um processo de promoção à saúde mental, à qualidade de vida, à valorização profissional e de prevenção ao suicídio, bem como de aprimoramento dos processos de gestão de pessoas no âmbito do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp).

A psicóloga clínica do Ciab, Leidiane da Costa, explica que o projeto de saúde mental é muito importante, porque o operador de segurança pública vivencia muitas situações de perigo e tensão ao longo da vida profissional.

“As coisas que o profissional vivencia durante seu trabalho acabam ocasionando muitos traumas e podem acarretar muitos transtornos psicológicos, daí surge a importância do Ciab e do projeto, porque um agente da segurança pública que está com sua saúde mental em dia com certeza vai oferecer um trabalho de mais qualidade para a sociedade”, disse a psicóloga.

O secretário de Segurança Pública, coronel José Américo Gaia, destaca que há uma preocupação com a saúde mental, sendo fundamental o projeto: “É um cuidado da Sejusp prevenir e investir na saúde”.

A noite, também contou com a participação da Banda Mirim da Polícia Militar, que animou o público com um repertório de sucessos nacionais.