Secretário de Segurança do Acre diz que é “prematuro” ligar ataque a baile a rebelião

O secretário de segurança, José Américo Gaia, revelou ao ac24horas neste domingo, 13, que os órgãos de segurança já iniciaram as investigações acerca do ataque de membros da facção criminosa Bonde dos 13 a um baile funk que ocorreu no Parque das Acácias, na Estrada da Floresta, em Rio Branco, neste fim de semana.

Durante o ataque, uma jovem identificada como Giovana dos Santos de Lima, de 20 anos, foi morta e nove pessoas ficaram feridas. No local, haviam mais de 300 pessoas, incluindo faccionados da facção rival.

No entanto, Gaia garante que ainda não há como informar se os ataques têm relação com o massacre ocorrido no presídio Amaro Alves, que resultou em 5 mortes, sendo três decapitados. Além disso, o gestor conta que o governo não tinha informações sobre a realização do baile. “Estamos trabalhando no que aconteceu ontem, com investigação pela Polícia Civil e os serviços de inteligência das agências da PC, PM, IAPEN e SEJUSP. Para que possamos tomar as medidas repressivas necessárias e solicitação de mandados de prisão para os envolvidos. É prematuro, afirmar ou tirar qualquer conclusão no momento. Relacionado à motivação e aos agentes”, declarou.

Além da morte de Geovanna, os jovens Alexandro de Araújo Silva Júnior, de 19 anos, e Jéssica Cristina de Oliveira Barbosa, 18 anos, feridos a tiros, seguem internados na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no Pronto-Socorro e correm risco de morte.