Saúde do Acre promoverá sorteio de prêmios para incentivar a doação de sangue na Expoacre 2023

A Expoacre deste ano traz uma iniciativa que une saúde e solidariedade. O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) em parceria com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), está promovendo, a partir desta quarta-feira, 2, no parque de exposições, uma parceria especial que visa incentivar a doação de sangue.

A ação oferece uma oportunidade única aos doadores: concorrer a um sobrevoo no helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas do Acre (Ciopaer) e a dois ingressos frontstage para o show da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano.

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre), organizador do ônibus de coleta de sangue na Expoacre, é o ponto central dessa campanha que busca reforçar a importância da doação de sangue para o abastecimento dos estoques de sangue da região. O atendimento está sendo feito das 18 às 22 horas, ao lado do estande da Sesacre, no parque de exposições.

O secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, falou sobre a relevância da ação para o Estado em promover essa iniciativa junto com a Sejusp por meio da Ciopaer, que é um parceiro no dia-a-dia junto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), realizando resgates.

“A doação de sangue é um ato de extrema importância para salvar vidas e garantir a saúde da população. Com essa parceria, esperamos incentivar mais pessoas a contribuírem para o estoque de sangue do nosso estado”, explicou.

O sobrevoo no helicóptero do Ciopaer é uma oportunidade única de apreciar Rio Branco de uma perspectiva privilegiada, enquanto os ingressos para o show da dupla Zé Neto e Cristiano garantem um momento de lazer e entretenimento para os ganhadores.

A parceria entre a Sesacre e a Sejusp ressalta o comprometimento do governo do Acre em promover ações conjuntas que beneficiem tanto a saúde quanto a segurança da população.

O sorteio dos ingressos será realizado no dia 5 de agosto, sábado, às 19 horas, durante a transmissão ao vivo pelo Canal do Governo do Acre e o sobrevoo no helicóptero no dia 6 de agosto, domingo, às 19 horas, no estande da Sejusp.

Os interessados em participar da campanha devem se dirigir ao ônibus do Hemoacre para realizar a doação de sangue e receber informações sobre como concorrer aos prêmios especiais.