São Paulo vence o San Lorenzo e se classifica para as quartas

O primeiro tempo foi de ataque contra defesa, com o São Paulo empurrando o San Lorenzo para seu campo de defesa e terminando com 74% de posse de bola. No início, porém, o time argentino se fechou muito bem com uma linha de cinco jogadores perto da área e conseguiu assustar em contra-ataques e bolas longas – a melhor chance foi com Barrios, que recebeu lançamento, driblou Arboleda e Rafinha e acertou o travessão do São Paulo. Depois desse susto, o Tricolor passou a ser mais incisivo e também assustou: primeiro com Wellington Rato, que dividiu com o goleiro, rolou para Caio Paulista e viu o chute do lateral parar num zagueiro rival, e depois com Alisson, em chute de canhota que Batalla espalmou no ângulo. Com o passar do tempo, a tensão virou componente – e se agravou quando os tricolores se irritaram com o árbitro Esteban Ostojich, reclamando de um possível cartão vermelho para Bareiro e um pênalti em Luciano. Aos 45, porém, o alívio: após cobrança de falta, Calleri cabeceou, encobriu o goleiro e fez o primeiro gol do jogo.