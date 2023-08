São Paulo inscreve Lucas Moura e James na Copa Sul-Americana

O São Paulo informou nesta segunda-feira (21) que disputará as quartas de final da Copa Sul-Americana reforçado por Lucas Moura e James Rodríguez, que foram inscritos nesta fase da competição e estão à disposição do técnico Dorival Júnior para os duelos com a LDU, do Equador.

Campeão em 2012, Lucas se reencontrará com o torneio continental e usará a camisa 7, número que utilizou durante a campanha vitoriosa do São Paulo há 11 anos. Alisson, que antes vestia a 7, utilizará a 25. James Rodríguez fica com a 19.

O São Paulo enfrentará a LDU pela partida de ida das quartas de final na próxima quinta-feira (24), às 19h, em Quito, no Estádio Rodrigo Paz Delgado.

Já o confronto de volta está agendado para o dia 31 de agosto, quinta-feira da semana que vem, também às 19h, no Morumbi. O vencedor do confronto jogará contra Botafogo ou Defensa y Justicia, da Argentina, na semifinal.