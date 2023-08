San Lorenzo-ARG e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira(3)

O Tricolor paulista está invicto no torneio e classificou direto às oitavas. Foram cinco vitórias e um empate na fase de grupos, terminando na liderança isolada do Grupo D e com a melhor campanha.

Já o time argentino avançou após bater o Independiente Medellín nos playoffs. A equipe ficou em segundo na chave H, atrás do Fortaleza.

O atacante Calleri treinou normalmente ontem (2) e pode estar à disposição. O técnico Dorival Júnior, no entanto, não terá a dupla de reforços James Rodríguez e Lucas Moura, que não foram inscritos para essa fase — além deles, Erison e Gabriel Neves ainda se recuperam de lesões e são baixas.

A partida de volta será disputada na quinta-feira da semana que vem (10), no Morumbi. Quem avançar enfrenta o vencedor do duelo entre LDU e Ñublense.

San Lorenzo x São Paulo — ida das 8ªs da Sul-Americana Local: Estádio Nuevo Casómetro, em Buenos Aires

Data e hora: 3 de agosto de 2023, às 19h

Transmissão: ESPN e Star+

Prováveis escalações San Lorenzo: Batalla; Pérez, Luján (Campi) e Hernández; Giay, Elias, Maroni e Braida; Leguizamon, Bareiro e Barrios. Técnico: Ruben Insua

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Michel Araujo e Wellington Rato; Luciano e Calleri.