Reintegração de posse na invasão Terra Prometida tem confronto, feridos e presos

FOTOS: JARDY LOPES/ac24horas

Na manhã desta terça-feira, 15, policiais civis e militares encontraram resistência para entrar na invasão Terra Prometida, no bairro Irineu Serra, onde 500 famílias ocupam 3 hectares de terras públicas pertencentes ao Estado.

Antes do confronto, moradores fizeram um cordão, de braços unidos, na tentativa de impedir o acesso de tratores que já realizam a derrubada das casas. Houve confronto com a polícia e ao menos três foram presos Crianças foram atingidas com bombas de efeito moral.

Policiais, no helicóptero da Segurança Pública, jogaram bombas a atiram nos invasores que não esboçaram nenhuma reação.

A reportagem do ac24horas presente no local, relatou que estão sendo disparadas balas de borrachas e granadas de efeito moral por homens da Polícia Militar. Repórteres de veículos de comunicação foram atingidos por gás lacrimogêneo e spray de pimenta no cumprimento da função.

Mais informações a qualquer momento.