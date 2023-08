Reintegração da ocupação no bairro Irineu Serra entra em fase de conclusão

Nesta sexta-feira, 18, entrou em fase de conclusão a reintegração da ocupação no Bairro Irineu Serra. A operação integrada do Estado contou com a participação da segurança, saúde, habitação e assistência social, garantindo apoio à população do local.

Segundo o governo estadual, está sendo oferecido, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasd), acolhimento de assistência social e integrando, no programa de aluguel social para as famílias que não possuem moradia própria.

De acordo com a chefe do Departamento de Habitação da Seasd, Nágila Rocha, todos estão sendo acompanhados e encaminhados para inclusão no programa Bolsa Moradia Transitória: “Estamos recolhendo dados para assegurá-las com três meses de aluguel social, e durante esse período serão realizadas novas avaliações técnicas”.

Além disso, o Estado está acompanhando as famílias da região, dispondo abrigos no Parque de Exposições Wildy Viana. Até o momento, apenas uma família está sendo acolhida e outras três estão usando o espaço para armazenar os seus pertences. As demais famílias escolheram ir para a casa de parentes.