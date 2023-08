Reajuste dos combustíveis terá impacto de 0,4 ponto na inflação, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o reajuste dos combustíveis, anunciado pela Petrobras, terá impacto de 0,4 ponto percentual na inflação de agosto e setembro. A declaração foi dada durante evento da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE), nesta terça-feira (15).

Segundo ele, o reajuste da gasolina tem impacto direto sobre o IPCA, enquanto o diesel afeta o índice indiretamente.

“Hoje teve um aumento grande que tem um impacto na inflação de 0,4 ponto percentual entre agosto e setembro. Impacto indireto na cadeia, no caso do diesel. Mas da gasolina direto no IPCA. A gente vai ver algumas previsões com o reajuste de hoje”, afirmou Campos Neto.

A Petrobras anunciou nesta terça o reajuste nos preços dos combustíveis. A partir desta quarta-feira (16) a petroleira aumentará em R$ 0,41 por litro o seu preço médio de venda de gasolina A para as distribuidoras, que passará a ser de R$ 2,93 por litro.

No ano, a variação acumulada do preço de venda de gasolina A da Petrobras para as distribuidoras é uma redução de R$ 0,15 por litro.

Já o diesel, a Petrobras aumentará em R$ 0,78 por litro o seu preço médio de venda de diesel A para as distribuidoras, que passará a ser de R$ 3,80 por litro. A variação acumulada do preço de venda do combustível A da Petrobras para as distribuidoras é uma redução de R$ 0,69 por litro.