Quinta noite de Expoacre tem trânsito intenso nas proximidades do Parque Wildy Viana

FOTO: JARDY LOPES

Em mais uma noite de Expoacre 2023, um trânsito lento se forma nas proximidades do Parque de Exposição Wildy Viana, nesta quarta-feira, 02 de agosto.

O engarrafamento congestiona a Via Chico Mendes em direção a AC-40, que dá acesso à feira agropecuária, em Rio Branco.

Imagens dos repórteres fotográficos do ac24horas mostram a intensa movimentação na região do Segundo Distrito. Na programação de hoje, o evento conta com a apresentação da cantora Mari Fernandes, que possui entrada mediante o pagamento de um quilo de alimento.