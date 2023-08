Queimadas e fumaça tornam BR-364 ainda mais perigosa

Além dos buracos, a BR-364 entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul tem neste período de verão Amazônico, outro perigo para os motoristas: as queimadas, que além do fogo, deixam a estrada completamente coberta pela fumaça, tirando a visibilidade de quem passa pelo local. Os acidentes são iminentes.

Na tarde desde domingo,27, no trecho entre os municípios de Manoel Urbano e Feijó, uma queimada à margem da rodovia formou uma densa cortina de fumaça, tirando totalmente visibilidade dos motoristas. “Passamos mais de 20 minutos parados esperando a fumaça se dissipar. Vimos outras duas queimadas no trecho”, contou um motorista que passou pelo local, registrou a situação e enviou vídeos ao Ac24horas, que mostra caminhões passando no trecho esfumaçado.

Desde o mês de julho há queimadas na BR-364, que foram intensificadas desde a semana passada. Na Rodovia não se vê equipes de fiscalização de órgãos ambientais do Estado do Acre, nem do governo Federal.