Promotor pede reforço na segurança de presídio após familiares temerem nova carnificina

O Promotor de Justiça Tales Tranin, da Vara de Execuções Penais de Rio Branco, oficiou à direção do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN) um pedido de reforço na segurança no Chapão, que compreende seis pavilhões com mais de 1.500 presos, cuja segurança é feita por apenas 10 policiais penais. “Eu estive recentemente numa inspeção de rotina no Chapão e encontrei com o chefe de segurança que tinha apenas 10 policiais penais para tomar conta dos seis pavilhões com mais ou menos 1.500 presos. É preocupante a situação”, comentou o promotor.

O pedido de reforço na segurança feito à direção do IAPEN foi feito em atendimento a uma solicitação de parentes e advogados de detentos do Chapão, onde estão presos pertencentes a duas facções criminosas, uma do Acre e outra do Rio de Janeiro. Eles teme que ocorra uma nova invasão de pavilhão e que ocorra outra chacina, de proporções bem maiores que a ocorrida no final do mês na Unidade de Readaptação Social Antônio Amaro Alves, tida como de segurança máxima, quando cinco presos que tinham cargos de chefia no Bonde dos 13 foram executados.

De acordo com Tranin, o reforço da segurança tem que ser imediato, e por isso oficiou à direção. “Pedi ao presidente do IAPEN para que ele reforce a segurança no local. Nós tivemos recentemente uma carnificina no presídio de segurança máxima. E então para acontecer isso na FOC não está longe. O poder público, o Estado tem o direito e o dever de prender que está contra a lei, e tem também a obrigação e competência para guardar esses presos com segurança”, concluiu.

O novo presidente do sistema penitenciário do Acre, Alexandre Nascimento de Souza, disse que todas as providências já estão sendo tomadas. Ele inclusive já esteve fazendo uma visita ao Complexo Penitenciário de Rio Branco para tratar do assunto. “Já foram adotadas algumas medidas de segurança, inclusive para os visitantes. Estive reunido com minha equipe de segurança, que estará reforçando toda a estrutura e trazer tranquilidade ao sistema”, disse o presidente do IAPEN.