Procon do Acre participa de encontro sobre proteção do consumidor de seguros

Nos dias 29 e 30 de agosto, a presidente do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC), participou do 12º Encontro de Proteção do Consumidor de Seguros. O evento, promovido pela Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais (CNseg), com apoio da Associação ProconsBrasil, foi realizado de forma híbrida.

O encontro teve como objetivo atender à política de proteção e defesa do consumidor e aprimorar o serviço prestado pelo Setor de Seguros aos consumidores. Na reunião, foram apontados os principais temas relacionados aos seguros e problemas registrados pelos Procons na Região Norte, visando definir possíveis soluções aos consumidores. Habitualmente, os profissionais das seguradoras apresentam os fundamentos de produtos que geram maior número de questionamentos pelos Procons, com enfoque nas formas de solução e medidas adotadas para evitar a repetição de demandas. Por sua vez, os representantes das entidades de proteção do consumidor abordam os pontos que entendem como mais relevantes e atuais em relação ao Setor Segurador.

Somente no Procon/AC foram registradas mais de 600 reclamações contra seguros, nos últimos três anos, sendo que os assuntos mais reclamados pelos consumidores foram em relação à: 1) seguro de vida (acidentes pessoais/desemprego); 2) planos de saúde (convênios, autogestões, seguro saúde); 3) planos odontológicos (convênios, autogestões, seguro saúde); 4) seguro de veículos; 5) seguro de garantia estendida; 6) seguro habitacional (residencial); 7) seguro viagem; dentre outros.

A presidente do instituto, Alana Albuquerque, destaca que o assunto é de suma importância para o cidadão: “Gostaria de parabenizar a CNSeg pela realização do encontro juntamente com os Procons da Região Norte, as seguradoras e corretoras de seguros, pois iniciativas como estas são relevantes para o estreitamento institucional e capilaridade das principais informações necessárias para atender aos anseios da população, notadamente em relação às particularidades locais, para que possam minimizar as dificuldades e propiciar o fortalecimento das relação de consumo”.