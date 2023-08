Primeiro Feirão de Veículos da ExpoAcre será lançado nesta quarta-feira (2)

O primeiro Feirão de Veículos que garante isenção do IPVA 2023 para carros e motocicletas adquiridos entre agosto até o dia 15 de setembro, será lançado na noite desta quarta-feira, dia 2, no Parque de Exposições Wildy Viana, durante a ExpoAcre.

O objetivo é impulsionar a venda de veículos novos com a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O decreto que garante a isenção de imposto foi comemorado pela Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agrícola do Acre (Acisa) após o projeto de Lei passar pela Assembleia Legislativa do Acre.

Para o presidente da Acisa, empresário Marcello Moura, a medida atende uma demanda dos representantes das Concessionárias que organizaram o Feirão de Veículos.

“Facilidades e benefícios para quem adquirir um veículo novo, durante a Expoacre”, explicou. Segundo Moura, a aprovação do projeto é uma forma de incentivar o setor das concessionárias, para investir e oferecerer melhores condições de negócios para a população.