Presidiário é assassinado com aproximadamente 20 golpes de estoque em sistema prisional

Por Davi Sahid

O presidiário Edivan da Silva Dias, de 38 anos, vulgo “Tuquinha” foi morto a golpes de estoque na tarde desta quinta-feira, 31, no sistema prisional Francisco de Oliveira Conde, situado na Estrada do Barro Vermelho em Rio Branco.

Segundo informações de Policiais Penais, Edivan estava no corredor do pavilhão K, ao qual ficam recluso membros da organização criminosa Bonde dos 13 (B13) quando foi abordado por dois presidiários, um deles segurou Edivan e o outro desferiu aproximadamente 20 golpes de estoque que atingiram Edivan na região do pescoço, peito, costas.

Policiais Penais ao perceberem a situação, foram até ao corredor e encontraram o presidiário sangrando muito. Após o ocorrido os outros detentos foram recolhidos até as suas celas.

A ambulância do suporte avançado do SAMU foi acionada, mas quando os Paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer por Edivan que já se encontrava morto.

A área foi isolada pelos Policiais Penais para os trabalhos do Perito em criminalística. Após o término da perícia, o corpo de Edivan foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Dois detentos assumiram terem matado Edivan e foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla).

A Polícia chegou a relatar a reportagem que a motivação do crime foi vingança, pois Edivan havia matado um parente do presidiário que o esfaqueou.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) depois ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).