Prefeitura de Rio Branco publica exoneração de comissionado que fez piada com acidente

A prefeitura de Rio Branco publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 3, e exoneração de Weverton Oliveira dos Santos, conhecido como Silvio Santos, que se envolveu em uma polêmica após o vazamento de um áudio onde zomba do acidente envolvendo Renan Filho, de 32 anos, que teve uma perna amputada.

Conforme decreto assinado pelo diretor-presidente da Emurb, Assis Benvindo, a exoneração foi um pedido do próprio Weverton.

Na gravação, vazada de um grupo de whatssap, o comissionado, que também é locutor e assessor parlamentar, debocha e faz piada do ocorrido. “Vou dar uma de perito aqui. Esse cara da moto, no mínimo, o que ele fez, foi passar entre os dois carros, os carros bateram nele e jogaram ele na casa do Chico com perna e tudo”.