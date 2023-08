Prefeitura oferece curso e palestras sobre produção de café e fortalecimento da bacia leiteira na Expoacre

Na feira de negócios e entretenimento, Expoacre, também tem treinamento e capacitação, seja para negócios ou orientação para controle de doenças. Nessa terça-feira (1) foram realizadas palestras sobre melhoramento genético do gado leiteiro e aumento de produção.

As atividades são realizadas no periodo da manhã no Espaço Experimental da Fazendinha.

Leandro Paiva é zootecnista e superintendente técnico da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, uma espécie de gado leiteiro de grande produção.

“Não existe a vaca ideal, o modelo de vaca ideal. Existe o animal que se adapta àquele sistema de produção. Então a raça Girolando proporciona isso. Ela consegue se adaptar a pequenos e grandes sistemas de produção daqueles menos tecnificados até os mais tecnificados. Esse é o grande diferencial da raça.”

A Secretaria Municipal de Agricultura (Seagro) também realizou curso de agente vacinador de brucelose com certificado de habilitação. Os profissionais foram capacitados para atuarem no controle da doença em suas comunidades vacinando bezerras de três a oito meses.

“É fundamental que a gente vacine esses animais de três a oito meses por questões da própria doença. É fundamental que seja com profissional capacitado com vacinas de lactobacilos vivos. A pessoa tem que saber, tem que ser capacitada”, explicou o veterinário Eduardo Midik.

O produtor rural, Antônio Carlos é criador de gado e um dos alunos do curso, ele falou da importância de ser um agente vacinador.

“Antes tínhamos que ficar procurando técnico para vacinar e agora nós mesmos podemos vacinar nossas bezerras, sem precisar ficar atrás de ninguém.”

O prefeito de Rio Branco participou das palestras e da entrega de certificação para os agentes de vacinação.

“Aqui é um workshop que trata do leite, isso é muito importante. Eu fico feliz com isso. Sempre acreditei no leite. Achei que o leite é uma grande alternativa que o produtor tem. E se você puder juntar café com leite, aí é que fica melhor ainda. O café é a poupança que o produtor precisa e o leite é quem paga as contas do dia dia.”

Para fortalecer a bacia leiteira na região e o incentivo à produção de café, a Prefeitura de Rio Branco está lançando o programa café com leite, que visa a recuperação de pastagem e a doação de mudas de café para produtores que queiram aderir ao programa.

“Já estamos comprando as mudas. Iremos passar para o produtor para ele pagar após dois anos. Depois que ele fizer a primeira colheita. Também para a bacia leiteira estamos fazendo manejo de pastagem, corrigindo o solo com calcário, fazendo adubagem e acompanhando com assistência técnica para produzir leite. Esse é o programa café com leite”, finalizou o secretário Municipal de Agricultura, Eracides Caetano.

Por Assecom/Prefeitura

Foto: Renilson Rodrigues/Assecom