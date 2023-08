Prefeito prestigia Ato Cívico em comemoração aos 119 anos do bairro 6 de Agosto

Como parte das comemorações do aniversário de 119 anos da 6 de Agosto, neste domingo (6), foi realizado o tradicional desfile cívico na principal avenida do bairro. Com as calçadas lotadas, a população observava atenta a passagem das escolas, que carregavam a história da 6 de agosto em cartazes e das instituições cívico-militares, além do desfile de carros antigos e da apresentação de Jiu-Jitsu, fruto de um projeto social realizado no bairro.

Durante o evento, os moradores falavam da diferença que é ter uma gestão que trabalha em busca de melhorias na condição de vida dos rio-branquenses.

“A prefeitura em suas atribuições tem me dado uma resposta satisfatória. Espero que no próximo mandado as coisas melhorem mais ainda. Parabéns”, disse José Carlos da Silva Oliveira.

“A minha rua, antes e depois da alagação ,ficou toda deteriorada, mas depois, graças a Deus, com a ajuda do prefeito, tudo mudou. Agora, minha rua está asfaltada. Está maravilhosa”, declarou Sanugem da Silva, moradora do bairro há 38 anos.

Quem também esteve presente à festividade foi Guajarina Lima Margarido, moradora do bairro há mais de 60 anos, considerada uma das mais antigas.

“Essa festa tem que acontecer, porque já viu um bairro desse tamanho com tanta gente. Já pensei em sair, mas aqui é meu lugar”, enfatizou.

O vereador Raimundo Castro, disse ter orgulho do lugar onde nasceu e cresceu. Ele enfatizou como essa gestão tem tido um olhar sensível para às necessidades do bairro.

“Eu tenho um grande orgulho pela 6 de agosto e tenho que parabenizar também um dos melhores prefeitos que passou por aqui, que não mediu esforços num momento difícil. Após a alagação, o nosso prefeito vem reconstruindo os bairros. São 440 ruas que serão asfaltadas, aqui na 6 ele já asfaltou quase 100%. Tenho que parabenizar esse prefeito que tem o olhar para o povo”, falou.

Além de participar da comemoração, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom passou no Mercado da 6 de agosto para verificar o andamento da revitalização que tem sido feita no espaço.

De acordo com Francisca da Silva, mais conhecida como “Dona Xiquinha”, ela e os colegas permissionários já estavam há 20 anos na espera de uma promessa que só veio ser concretizada nesta gestão.

“Parabéns pela ação porque nós não esperávamos nunca por isso aí. Era só promessa, promessa e não saia”, desabafou.

O secretário de Agropecuária, Eracides Caetano explicou que no bairro a reclamação era total. Há 20 anos os comércios pediam para que o mercado fosse telado.

“Aqui tinha uma invasão de pombos onde as pessoas não tinham mais condições de vir tomar um café ou almoçar. Por isso a gente está aí fazendo essa reforma e se Deus quiser vai ficar tudo, ok.”

O prefeito Tião Bocalom falou da importância da união entre os moradores do bairro e fez questão de prestigiar a festa.

“Fiquei muito feliz e quero parabenizar a nossa 6 de agosto pelos 119 anos, parabéns aos guerreiros e àqueles que moram e fazem o bairro de verdade”, declarou.







Por Assecom/ Prefeitura

Foto: Evandro Derze/Assecom