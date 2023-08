Prefeita de Tampa, na Flórida, encontra US$ 1 milhão em cocaína enquanto pescava

Jane Castor, prefeita da cidade de Tampa, na Flórida, fez um grande achado enquanto pescava em Florida Keys com a família no final do mês passado, localizando um pacote contendo 30 kg de cocaína com um valor estimado de aproximadamente US$ 1,1 milhão, de acordo com o gabinete do prefeito.

O pacote foi descoberto em 23 de julho, de acordo com a Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos.

Castor registrou a localização da descoberta enquanto a família puxava o pacote para fora da água em seu barco de lazer e contatou as autoridades para reportar as drogas, disse seu escritório.

Os agentes da Patrulha de Fronteira do Setor de Miami assumiram a custódia das drogas, de acordo com a agência de fronteira e o Gabinete do Xerife do Condado de Monroe.

A embalagem continha 25 tabletes de cocaína, segundo a Patrulha de Fronteira.

“Agradecemos o apoio contínuo da nossa comunidade náutica. Graças aos esforços dessa boa samaritana, 30 quilos de cocaína estão sob custódia federal e fora de nossas ruas. Incentivamos a comunidade a denunciar imediatamente atividades suspeitas às autoridades locais”, disse o agente-chefe adjunto da patrulha, Adam Hoffner.

Antes de seu cargo atual como prefeita, Castor “passou 31 anos no Departamento de Polícia de Tampa, servindo em quase todas as funções e em quase todos os bairros da cidade. Em outubro de 2009, Castor se tornou a primeira chefe de polícia de Tampa, servindo por seis anos nessa função”, de acordo com sua biografia no site da cidade de Tampa.