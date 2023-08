Preço baixo dos cigarros no Brasil contribui para número alto de fumantes, diz pesquisa

No Dia Nacional de Combate ao Fumo, celebrado nesta terça-feira (29), o pesquisador André Szklo afirmou em entrevista à CNN que os baixos preços dos cigarros no Brasil contribuem para o aumento no número de fumantes.

A conclusão está em uma pesquisa feita em julho pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca), que analisou o mercado de cigarros no Brasil e sua ligação com a dependência em tabaco.

A pesquisa, feita em parceria com a Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, identificou que, nas Américas, o Brasil possui o segundo menor valor cobrado pelo cigarro, o que, segundo os autores, influencia no aumento do número de dependentes. O material foi publicado na Tobacco Control, uma das principais revistas sobre controle do tabaco no mundo.

À CNN, Szklo, que é um dos autores da pesquisa, afirmou que, na opinião dele, a política de preços e impostos é a medida mais efetiva para desestimular a iniciação do consumo entre jovens. Ou seja, quanto maior o preço do cigarro, mais inacessível o produto se torna para os jovens.

“É um impacto direto. E a gente está observando que desde 2017 não tem reajuste nas alíquotas, o que torna o cigarro cada vez mais acessível. O nosso maior objetivo, em termos de saúde pública e também de política fiscal, seria voltar a aumentar o preço do cigarro legal e, com isso, conseguir reduzir a proporção de fumantes e reduzir os processos de iniciação”, relata o pesquisador.

De acordo com o estudo, a falta de reajuste nos impostos sobre o tabaco e o preço mínimo legal (MLP) levou a uma diminuição sustentada dos preços reais dos cigarros fabricados por empresas legalmente registradas no Brasil. Cerca de 14% dos cigarros fabricados no país não pagam impostos, tanto aqueles comercializados por produtores registrados quanto por não registrados.

Laura Martins, de 22 anos, fuma desde os 16. Para a estudante de jornalismo, o valor acessível do cigarro foi um dos fatores cruciais para começar a fumar. Na visão dela, o vício só começa a ficar caro quando se fuma muito, o que pode levar tempo para um fumante iniciante. Laura explicou os motivos que a levaram a criar interesse pelo cigarro.