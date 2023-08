Policial reage a assalto, mata um assaltante e deixa outro ferido em Rio Branco

Por Davi Sahid

O assaltante Noel Pimentel dos Santos, de 26 anos, foi morto e o irmão do criminoso o adolescente L. P. S de 14 anos, ferido com um tiro na manhã desta quarta-feira, 16, dentro do comercial Alapaki situado na Rodovia Antonieta, em frente a Escola Manoel Machado, no bairro Belo Jardim em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, os assaltantes chegaram na frente do comercial em uma motocicleta modelo Yamaha YBR, de cor vermelha, e em posse de uma arma de fogo invadiram o estabelecimento e anunciaram o assalto. Um policial que estava à paisana fazendo compra no local, ao perceber a situação reagiu ao assalto e efetuou um tiro que atingiu Noel no peito. Já o adolescente foi ferido com um tiro nas costas.

A ambulância do SAMU foi acionada, mas quando os Paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Noel que já se encontrava morto. Foi prestado os primeiros atendimentos ao outro assaltante de 14 anos, e ele foi encaminhado em estado grave ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local, deram apoio ao Policial envolvido na ocorrência e em seguida isolaram a área para os trabalhos do Perito em criminalística.

Após a perícia, o corpo de Noel foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) depois ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).