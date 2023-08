Policial Penal que baleou casal na ExpoAcre passa por audiência de custódia nesta terça-feira (8)

Autuado por dupla tentativa de homicídio e correndo o risco de responder também por crime de assédio sexual, o Policial Penal Raimundo Nonato Veloso da Silva, de 38 anos, deverá sair da Delegacia de Flagrantes, na Estação Experimental, onde está preso, para a Cidade da Justiça, no Fórum Criminal de Rio Branco, onde diante da Juíza da vara de plantão, passará pela audiência de custódia nesta terça-feira (8).

Ele figura como acusado de tentar matar a tiros os jovens Wesley Santos da Silva, 19 anos, e sua esposa, Rita de Cássia da Silva Lopes, 18 anos, fato ocorrido na madrugada de segunda-feira, 7, no final da Feira Agropecuária de Rio Branco, no Parque de Exposições Wilde Viana.

De acordo com o delegado Alexnaldo Batista, plantonista da Delegacia de Flagrantes, e responsável pelo inquérito que apura a dupla tentativa de homicídio, o Policial Penal, durante seu depoimento, assumiu toda a culpa do atentado, prova disso é que seu irmão, que havia sido preso inicialmente como participante, foi liberado.

Raimundo Veloso ainda tentou argumentar uma legítima defesa, porém os depoimentos de testemunhas apontam que o mesmo agiu de maneira premeditada, aguardando que as vítimas saíssem do bar para tentar matá-las.

O delegado disse que todos os trabalhos de delegacia já foram concluídos, e que inclusive já foram realizadas diligências, tanto no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB), quanto no Parque de Exposições em busca de novas imagens, para que todas as provas sejam juntadas aos autos que serão enviados á justiça. Como se trata de prisão em flagrante, Alexnaldo Batista terá um prazo de 10 dias para concluir o inquérito.