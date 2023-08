Policial penal ferido em rebelião no Acre faz vakinha para tentar recuperar a visão

O policial penal Janilson da Silva Ferreira, que ficou ferido no olho direito com vestígios de um projétil de arma de fogo na última rebelião que deixou cinco mortos no presídio Antônio Amaro, em Rio Branco, está promovendo uma vakinha para fazer tratamento fora do estado e tentar recuperar a visão.

A vakinha é divulgada por familiares, amigos e colegas de profissão que fazem parte do sistema de segurança pública do Acre. “Uma vida dedicada à segurança agora precisa da nossa ajuda. Vamos unir forças para garantir seu tratamento médico fora do domicílio. Contribuía e compartilhe essa campanha para apoiar nosso herói”, diz um dos cartazes propagados.

O disparo que feriu o servidor teria sido efetuado por um dos detentos e atravessado um escudo de proteção. O policial penal ferido foi encaminhado às pressas para o Pronto-Socorro de Rio Branco. Após atendimento, o policial foi informado que pode perder a visão total de um dos olhos.