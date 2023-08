Polícia captura bandido que pretendia roubar pessoas em frente de frigorífico na BR-364

Por Davi Sahid

Uma ação dos Policiais Militares da ROTAM do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) resultou na prisão de um criminoso identidado como Maxwell, de 19 anos, na noite desta terça-feira, 8, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo na Quadra 6 do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

A guarnição Policial estava fazendo um patrulhamento de rotina na região quando visualizaram duas pessoas caminhando em via pública em fundada suspeita, um deles carregando uma mochila nas costas.

Quando os Militares se aproximaram para fazer a abordagem, um dos bandidos correu e conseguiu fugir por uma área de mata, já Maxwell foi detido e durante a revista pessoal os Policiais encontraram em sua mochila uma garrucha de fabricação caseira, calibre 36, com três cartuchos intactos, um pequeno terçado e uma bebida.

Na entrevista com os Militares, o criminoso confessou que a arma de fogo era de sua propriedade. Disse ainda, que ele e seu comparsa iria fazer assaltos na frente de um frigorífico situado na BR-364. Em relação a bebida, Maxwell relatou aos Policiais que era pra dar coragem para cometerem os roubos.

Diante fos fatos, foi dada voz de prisão e o bandido foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos.