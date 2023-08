Polícia Militar recupera veículo abandonado com restrição de roubo na Transacreana

Na manhã desta terça-feira (01), policiais militares do Primeiro Batalhão de Polícia Militar (1°BPM) recuperaram um veículo com restrição de roubo e furto nas proximidades do km 35 da Rod. AC-090 (Rodovia da Transacreana).

No local informado, os militares encontraram o veículo, um VW Fox, abandonado. Mediante consulta ao sistema de segurança, a equipe constatou que o carro possuía restrição de roubo/furto e que havia sido roubado no dia anterior.

Diante dos fatos a Guarnição policial solicitou apoio de um guincho para condução do veículo até o pátio do DETRAN e posteriormente realizou a confecção do Boletim Informativo para devida ciência da Autoridade policial da Delegacia de Roubos e Extorsões para as providências cabíveis.

Por Ascom/ PM