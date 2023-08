Polícia Militar prende homens por tráfico e ameaça em Feijó

Na tarde desta quinta-feira, 3, policiais militares de serviço no município de Feijó, no interior do Acre, prenderam dois homens em flagrante por tráfico de entorpecentes. Os homens embalavam o material para comercialização, nos fundos do quintal de uma residência, na companhia de uma criança de 10 anos.

A ocorrência foi fruto de denúncia de populares, que indicaram à polícia o local onde estaria acontecendo o crime. Quando os militares chegaram no endereço um dos homens, monitorado pela Justiça e faccionado confesso, tentou fuga mas foi capturado após resistir à prisão e ameaçar os policiais. O criminoso estava embalando as drogas em quintal aberto, junto a um comparsa e uma criança de dez anos.

A guarnição apreendeu doze pacotes de maconha, balança de precisão e plástico para envelopar as drogas, celulares e faca. Os homens foram conduzidos à delegacia local, e a criança, que afirmou ajudar os criminosos por uma quantia de 10 reais, foi entregue à mãe, por intermédio do Conselho Tutelar do município.

Por Ascom/PMAC