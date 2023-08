Polícia Militar prende homem com simulacro de pistola

Uma guarnição do 2° BPM prendeu um homem com um simulacro de pistola na noite de segunda-feira, 28, na Av. Amadeu Barbosa no bairro Comara.

A equipe policial militar ouviu pela rede de rádio que teria acontecido uma tentativa de roubo em um pet shop na via Chico Mendes, porém um funcionário conseguiu impedir.

O indivíduo empreendeu fuga para uma área de mata, as guarnições que estavam prestando apoio fizeram cerco, o homem tentou escapar mas, foi capturado na Av. Amadeu Barbosa.

O indivíduo quando fugia deixou para trás um simulacro de pistola Bereta M92. Diante do fato foi dada voz de prisão ao homem que foi conduzido à delegacia de flagrantes (Defla) para medidas cabíveis.

Por Ascom/PMAC