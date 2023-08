Polícia Militar prende homem com arma artesanal e drogas

Uma equipe de radiopatrulhamento prendeu um homem com arma artesanal, drogas e 100 munições calibre .40 (de uso restrito) na madrugada dessa sexta-feira, 4, na quadra 20B, no bairro Cidade do Povo.

A guarnição realizava patrulhamento no bairro quando foi informada que haviam dois homens possivelmente armados, que estava traficando drogas numa residência abandonada.

Quando chegou ao local, a guarnição visualizou dois homens na frente do imóvel e, no momento em que perceberam a presença da viatura policial, um deles jogou algo na lateral da rua, em seguida, entrou na residência abandonada.

Os militares realizaram a abordagem no outro homem e durante a revista foi encontrada uma certa quantidade de uma substância aparentando ser cocaína. O objeto jogado na rua, tratava-se de uma arma de fabricação artesanal, calibre .22, com uma munição intacta.

Ao entrarem no imóvel abandonado, os militares encontraram o outro indivíduo, que jogou a arma. Com ele foram encontradas 100 munições de calibre .40 intactas, além de uma balança e outros papelotes de substância aparentando maconha.

A dupla foi presa e conduzida para a Delegacia de Flagrantes (Defla) para as providências cabíveis.

Por Ascom/PMAC