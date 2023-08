Polícia Militar dá dicas para se livrar de furtos durante a Expoacre 2023

Uma das maiores preocupações do governo do Estado na realização da Expoacre 2023, é contribuir com o bem-estar e a segurança da população que visita à feira. Na noite desta quarta-feira, 02, o ac24horas conversou com a Tenente Coronel, Helen, da Polícia Militar, para saber sobre os cuidados para se livrar de furtos no evento.

Entre alguns problemas encontrados, está a subtração de celulares. Para ela, é preciso manter todo os cuidados necessários para se proteger e cuidar de amigos e parentes que estão com você.

“Orientamos que as pessoas sempre tenham os celulares próximos ao corpo e evitem estar deixando sobre algum ambiente longe de você. Não colocar o aparelho nos bolsos de trás e principalmente saber o seu e-mail ou Pin de desbloqueio, para caso seja necessário, desativar esse aparelho. E também registrar um boletim de ocorrência”, explicou.

Com um efetivo de cerca de 250 polícias dentro do Parque de Exposição Wildy Viana e ainda no entorno, com mais 200 nos bairros próximos, o local ainda possui uma delegacia, localizada próxima à arena de rodeios.

“O balanço que fazemos, tem sido muito positivo, a parte de policiamento ostensivo é muito importante. Como todos sabem, aqui temos famílias, vem pessoas de várias comunidades para curtir esse momento e o policiamento está disponibilizado nos lugares corretos, trazendo o resultado que esperávamos”, afirmou.