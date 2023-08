Polícia Militar apreende droga, arma de fogo e dinheiro no 2° Distrito; traficante conseguiu fugir

Por Davi Sahid

Uma ação dos Policiais Militares da ROTAM do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) resultou na apreensão de drogas, arma de fogo e dinheiro na noite desta sexta-feira, 18, na rua Fortaleza do Abunã no loteamento Praia do Amapá no Segundo Distrito de Rio Branco.

A guarnição Policial estava fazendo patrulhamento de rotina na região quando visualizou uma pessoa em fundada suspeita que havia saído de uma residência. O homem ao perceber a aproximação dos Policiais correu até um córrego e deixou cair uma mochila, em seguida conseguiu fugir.

Quando os militares abriram a mochila encontraram um revólver calibre 22 com seis munições intactas, 72 gramas de oxidado de cocaína e uma quantia de R$ 1.172,00 reais em espécie.

Durante a ação dos Policiais no loteamento Praia do Amapá, sete pessoas tentaram impedir os Policiais de prender o proprietário da droga que fugiu, e ainda tentaram partir para agressão contra os militares, que reagiram e conduziram os sete individuos à Delegacia de Flagrantes (Defla). A droga, o revólver e o dinheiro foram entregues na Delegacia para os devidos procedimentos.