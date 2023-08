Polícia Federal cumpre mandados em Cruzeiro do Sul em operação de combate a ataques em escolas

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira, 10 em Cruzeiro do Sul, a operação Camper, que apura ataques a escolas no Juruá. “Camper” é um termo utilizado em jogos eletrônicos para caracterizar aqueles indivíduos que, por falta de habilidade no combate, permanecem escondidos à espera de uma vítima desavisada.

Utilizando-se de redes sociais, os investigados criam perfis falsos para ameaçar a comunidade, além de arquitetar mortes generalizadas de crianças e adolescentes.

Foi cumprido mandado de busca e apreensão para obter mais detalhes sobre os planos criminosos, além de elucidar outras pessoas envolvidas na prática delitiva.

Os investigados poderão responder pelos crimes de atos preparatórios de terrorismo (Lei n° 13.260/16), associação criminosa (art. 288, CP), ameaça (art. 147, CP) e outros delitos a serem apurados no desenvolvimento da investigação.

Em abril deste ano, uma onda de perfis falsos na internet com ameaças de ataques a escolas no Acre provocou temor entre a população. Adolescentes foram apreendidos durante as investigações e, felizmente, se tratavam apenas de falsas ameaças. As forças de segurança seguem investigando para evitar novos crimes da mesma natureza.