Polícia Civil do Acre realiza operação e prende seis pessoas ligadas a crimes contra a mulher

Na manhã desta sexta-feira, 18, a Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu seis pessoas em Rio Branco em decorrência do desdobramento de investigações de crimes contra a dignidade sexual e violência doméstica.

A operação foi coordenada pelo delegado Pedro Buzolin e pelo núcleo de capturas da PCAC. Entre os presos estão pessoas investigadas e outras condenadas pela Justiça. Dois presos são condenados por estupro e outros dois por violência doméstica.

O objetivo é proteger as mulheres e evitar o crime de feminicídio. “A violência doméstica é um crime progressivo, que começa com agressões verbais, depois agressão física e se não houver intervenção do estado poderá resultar no crime de feminicídio”, enfatizou o delegado Pedro Buzolin.

Todos os presos foram levados à Delegacia Central de Flagrantes para serem ouvidos pela autoridade policial, para em seguida serem encaminhado à audiência de custódia, ficando o Poder Judiciário responsável pelo destino dos custodiados.

Por Ascom/PCAC