Polícia desarticula ponto venda de drogas e apreende mais de três quilos de cocaína

A Polícia Civil do Acre realizou a apreensão de mais de 3,5 kg de cocaína em uma residência no município de Brasiléia. A ação ocorreu nesta segunda-feira, 21, por volta das 12h30m, quando os investigadores estavam em diligências para localizar objetos furtados.

Após receberem informações sobre uma residência desabitada que estaria sendo usada como ponto de depósito e preparação de drogas para posterior comercialização, a equipe de investigadores decidiu verificar a situação.

Chegando ao endereço mencionado, notaram que a casa não tinha moradores e, ao entrar, depararam-se com mais de R$ 2.692,00 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais) em espécie, além de mais de 3,5 kg de cocaína. A descoberta incluiu também diversos materiais relacionados à embalagem e distribuição da substância ilícita, como uma balança de precisão, sacos plásticos e tesouras, indicando a clara intenção de comercialização.

Todas as evidências e o material apreendido foram imediatamente levados para a delegacia geral de Brasiléia. As autoridades irão instaurar um inquérito policial para identificar os responsáveis pelo material apreendido. A apreensão da significativa quantidade de cocaína, juntamente com os itens relacionados ao tráfico é um golpe importante nas atividades ilícitas que afetam a comunidade.

A operação destaca a dedicação e eficácia da Polícia Civil de Brasiléia em combater o tráfico de drogas e preservar a segurança dos cidadãos. Através da apreensão do entorpecente e da investigação rigorosa, as autoridades esperam avançar na identificação dos envolvidos nesse crime, demonstrando mais uma vez seu compromisso incansável em manter a ordem e proteger a sociedade.

