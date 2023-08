Polícia Civil captura criminoso com arma de fogo municiada em Sena Madureira

A Polícia Civil do Acre (PCAC) por meio da equipe de investigação da delegacia de Sena Madureira estava diligenciando pelo 2º distrito da cidade na tarde de ontem, 15, quando avistou dois indivíduos em atitude suspeita. Um deles tentou fugir, mas foi preso após perseguição da equipe policial.

Com ele foi apreendida uma arma de fogo calibre .38, com seis munições intactas que estavam no tambor, bem como outras 12 munições encontradas em um saco de pano. Segundo consta na ficha criminal do infrator, ele já tinha cometido outros crimes.

O investigado e o material apreendido foram encaminhados e apresentados na Delegacia Regional de Sena Madureira para adoção das medidas cabíveis.

